Bombe su Gaza e droni sull’Unifil Netanyahu fa traballare la tregua

Dopo due anni di guerra e davanti al tanto agognato cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, che si aggiunge a quello in Libano, sarebbe lecito aspettarsi un lento ma costante diminuire delle tensioni tra Israele e il resto del mondo arabo. Peccato che le cose non stiano andando proprio così: tra accuse reciproche di violazioni dell’accordo di pace che Hamas e Benjamin Netanyahu continuano a rimpallarsi, e bombardamenti che – seppur isolati – continuano a funestare l’area. Quello che nessuno si aspettava, però, è la ripresa dei raid dell’esercito israeliano (Idf) in Libano, dove si è verificato un grave e drammatico “incidente” con un drone che ha attaccato una pattuglia dell’Unifil, la missione delle Nazioni Unite che tenta di evitare contatti tra le forze israeliane e quelle libanesi di Hezbollah. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Bombe su Gaza e droni sull’Unifil. Netanyahu fa traballare la tregua

