Bolzano maltratta la compagna | braccialetto elettronico per il presidente del consiglio comunale

Lo ha deciso il gip, convalidando nell'udienza dello scorso 22 ottobre il provvedimento dell'allontanamento d'urgenza dalla sua casa familiare di Carlo Vettori (Fdl). 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bolzano, maltratta la compagna: braccialetto elettronico per il presidente del consiglio comunale

