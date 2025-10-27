Bologna vs Torino nona giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Si affrontano due tra le squadre più in forma che promettono spettacolo e intensità. Roma vs Torino si giocherà mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. BOLOGNA VS TORINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I felsinei reduci da tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, hanno rallentato nell’ultimo turno pareggiando contro la Fiorentina, ma rimangono sempre in corsa per la zona continentale. Vincendo la squadra di Italiano entrambe prepotentemente in corsa per la Champions League. I granata sbarcano in Emilia con il morale alle stelle con ben sette punti in tre partite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bologna, Italiano vuole tornare al Dall’Ara per la sfida col Torino ma potrebbe rimanere negli spogliatoi - facebook.com Vai su Facebook
Le manifestazioni di Torino e Bologna, dove si è celebrato il massacro di civili israeliani, confondono la causa di un popolo con la violenza di Hamas, regalando argomenti alla propaganda di chi giustifica la strage di palestinesi a Gaza - X Vai su X
Pronostico Bologna-Torino: la marcia in casa non si ferma - Torino è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Si legge su ilveggente.it
Bologna-Torino: orario e dove vederla in TV e streaming - Tutte le informazioni per seguire in diretta la 9ª giornata di Serie A. Lo riporta fantacalcio.it
Bologna, Italiano vuole tornare al Dall’Ara per la sfida col Torino ma potrebbe rimanere negli spogliatoi - Il tecnico vuole stare vicino alla sua squadra per il turno infrasettimanale: i medici valuteranno se è il caso di dimetterlo già in giornata o se aspettare ancora ... Lo riporta msn.com