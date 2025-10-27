Bologna manifestanti pro Palestina entrano all' interno del comune
I manifestanti pro Palestina in presidio a Bologna sono entrati all'interno di Palazzo d'Accursio, dove era in corso il Consiglio Comunale, per chiedere l'interruzione dei rapporti con le aziende e le istituzioni israeliane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
