Bologna manifestanti pro Palestina entrano all' interno del comune

Ilrestodelcarlino.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I manifestanti pro Palestina in presidio a Bologna sono entrati all'interno di Palazzo d'Accursio, dove era in corso il Consiglio Comunale, per chiedere l'interruzione dei rapporti con le aziende e le istituzioni israeliane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

