Bologna 10 eventi imperdibili dal 28 ottobre al 2 novembre

Ilrestodelcarlino.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una settimana di grande musica, dalle star del pop a quelle della danza. Grande attesa per la lunga notte di Halloween. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

bologna 10 eventi imperdibili dal 28 ottobre al 2 novembre

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, 10 eventi imperdibili dal 28 ottobre al 2 novembre

News recenti che potrebbero piacerti

bologna 10 eventi imperdibiliSagre da leccarsi i baffi in Emilia Romagna: i 10 eventi imperdibili nel weekend del 24-26 ottobre - L'autunno si immerge nei sapori di stagione, dal tartufo bianco alla zucca, passando per i tortellini fino ad arrivare al cioccolato. Come scrive ilrestodelcarlino.it

bologna 10 eventi imperdibiliBologna, i 10 eventi imperdibili della settimana fino al 19 ottobre - Torna al Celebrazioni Angelo Duro, mentre a Palazzo Pepoli si può approfondire il Concilio Vaticano II. Si legge su ilrestodelcarlino.it

bologna 10 eventi imperdibiliAuto e Moto d'Epoca 2025, programma ed eventi della fiera di Bologna - E a proposito del polo espositivo tedesco, dalla collezione arriverà a Bologna anche la Mercedes- tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bologna 10 Eventi Imperdibili