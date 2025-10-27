Bollette più care Pioggia di emendamenti del centrodestra sulla legge Concorrenza | cosa succede

Un ritorno al passato che rischia di pesare sulle tasche dei cittadini e sulla loro privacy. È questo, in sintesi, il contenuto di alcune proposte di modifica al decreto concorrenza attualmente all’esame del Senato, dove il centrodestra – in particolare Forza Italia – spinge per introdurre nuove regole su bollette telefoniche e telemarketing. Dietro la veste tecnica degli emendamenti, si nasconde una svolta che potrebbe ridurre le tutele degli utenti e riportare le pratiche commerciali delle compagnie a un’epoca di minori controlli. Tra le proposte più discusse spicca l’emendamento 9.0.113, firmato da Trevisi, Paroli e Damiani di Forza Italia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

