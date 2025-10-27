A Bollate è stato nominato la scorsa settimana da Gaia Servizi, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Gaia Sport, società partecipata che gestisce le attività e gli impianti sportivi comunali. Bollate, nuovo Cda della società che gestisce gli impianti sportivi comunali I nuovi componenti del CdA sono: Franco Gravina, Presidente Cesare Pozzini e Veronica Loglisci, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Bollate, nominato il nuovo Consiglio di amministrazione di Gaia Sport