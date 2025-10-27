Domani, martedì 28 ottobre, Simone Bolelli e Andrea Vavassori faranno il loro esordio contro la coppia formata dal messicano Santiago Gonzalez e dall’olandese David Pel. Un match importante per gli azzurri, che stanno facendo tanta fatica a ritrovare la via specialmente dopo gli US Open. Dopo la sconfitta al secondo turno di New York contro gli americani James Tracy e Robert Cash, gli azzurri si sono riproposti nel torneo di Pechino e lo stop è stato immediato contro il duo GriekspoorBonzi. Stessa storia, stesso mare nel Masters1000 di Shanghai, vista la battuta d’arresto contro ZielinskiPeers. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bolelli/Vavassori-Gonzalez/Pel, ATP Parigi 2025: orario, partite precedenti, streaming