Bolelli Vavassori-Gonzalez Pel ATP Parigi 2025 | orario partite precedenti streaming
Domani, martedì 28 ottobre, Simone Bolelli e Andrea Vavassori faranno il loro esordio contro la coppia formata dal messicano Santiago Gonzalez e dall’olandese David Pel. Un match importante per gli azzurri, che stanno facendo tanta fatica a ritrovare la via specialmente dopo gli US Open. Dopo la sconfitta al secondo turno di New York contro gli americani James Tracy e Robert Cash, gli azzurri si sono riproposti nel torneo di Pechino e lo stop è stato immediato contro il duo GriekspoorBonzi. Stessa storia, stesso mare nel Masters1000 di Shanghai, vista la battuta d’arresto contro ZielinskiPeers. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Un momento negativo per Vavassori e Bolelli e in ottica Coppa Davis non è un buon segnale per un'Italia orfana di Jannik Sinner Vai su Facebook
Il momento negativo di Bolelli/Vavassori: rendimento non esaltante post US Open, ma Volandri crede in loro per la Davis - - X Vai su X
Tabellone doppio ATP Parigi 2025: Bolelli/Vavassori, ultimo sforzo per le Finals - Si è tenuto anche il sorteggio del tabellone di doppio al Masters 1000 di Parigi, per la prima volta sito lontano da Bercy, sua sede dal 1986 al 2024. Segnala oasport.it
DIRETTA/ Bolelli/Vavassori Heliovaara/Patten (risultato finale 7-6;6-7, 3-6) sconfitta amara (25 gennaio) - Diretta Bolelli/Vavassori Heliovaara/Patten Australian Open 2025 streaming video tv: ecco la finale del doppio maschile con i due azzurri. ilsussidiario.net scrive
Australian Open Atp: tutte - Andrea Vavassori e Simone Bolelli volano per il secondo anno consecutivo in semifinale agli Australian Open nel torneo di doppio. Riporta gazzetta.it