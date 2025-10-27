Blush theory | le regole per applicarlo a secondo dell' effetto che si desidera

Non esiste un unico modo per stendere il blush ma tantissimi a seconda del risultato che si vuole ottenere e della forma del proprio viso. Ecco un metodo, riportato in auge da Rossella Migliaccio, per orientarsi meglio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Blush theory: le regole per applicarlo a secondo dell'effetto che si desidera

Contenuti che potrebbero interessarti

Blush theory: le regole per applicarlo a secondo dell'effetto che si desidera - Non esiste un unico modo per stendere il blush ma tantissimi a seconda del risultato che si vuole ottenere e della forma del proprio viso. Segnala vanityfair.it

Come applicare il blush in stick e valorizzare il viso: il metodo facile anche per principianti, dall'effetto lifting - Se c'è un cosmetico che, negli ultimi anni, è davvero diventato protagonista di passerelle e streetstyle, make up scenografici, da social network e da tutti i giorni, è il blush in stick. Da vogue.it

Parola d’ordine: esagerare. Il Blush blindness è il trend di TikTok per guance che non passano inosservate - Bando alla timidezza, quest’autunno il blush è il grande protagonista del mondo beauty e si applica ad occhi chiusi. Si legge su dilei.it