Bloccati dall’uragano fuori è pericoloso Italiani rimasti intrappolati in albergo racconto da incubo

Caffeinamagazine.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio che doveva essere un sogno si è trasformato in qualcosa di inimmaginabile. Un gruppo di italiani si trova ora dall’altra parte del mondo, confuso e in attesa, mentre fuori dalle finestre si scatena una furia che nessuno avrebbe mai immaginato di vivere da così vicino. Settantina di turisti, molti di loro di Carrara, erano partiti pieni di entusiasmo per una pausa esotica. Invece, si sono ritrovati protagonisti di una storia che sembra uscita da un film drammatico, chiusi in albergo per la minaccia di un uragano gigantesco. Era tutto pronto per il rientro in Italia, valigie chiuse e ricordi al seguito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

