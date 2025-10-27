Blanca 3 stasera su Rai 1 la quarta puntata | Liguori si caccia nei guai e a Genova torna Lucia
Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna la terza stagione di Blanca, la miniserie con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Ecco le anticipazioni della quinta puntata, intitolata Acido.
La quarta puntata di Blanca 3 mette al centro le fragilità della protagonista e un caso che tocca corde personali. Liguori e Bacigalupo guidano le indagini mentre Domenico riemerge con informazioni decisive. Ecco cosa aspettarci stasera su Rai 1.
Nella quinta puntata di stasera, Blanca deve affrontare uno sfregiatore seriale di donne - Lucia è in crisi amorosa e non si vede bella: vorrebbe rifarsi le labbra.
In "Blanca 3" aggressioni misteriose, un segreto esplosivo e il ritorno di Lucia: stasera in tv la quinta puntata - Un maniaco sfregia giovani donne con l'acido: fermarlo è difficile per Blanca, alle prese con i suoi segreti.
Il segreto di Domenico: anticipazioni e trama della penultima puntata di Blanca, stasera in tv - Anticipazioni, trama e cast della penultima puntata di Blanca 3, in prima visione oggi 27 ottobre su Rai 1.