Blanca 3 | Liguori nei guai per stanare Domenico nella penultima puntata stasera su Rai 1 e RaiPlay

Il quinto e penultimo appuntamento con Blanca 3, in onda stasera su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, porterà Liguori vicino alla verità su Domenico: ecco le anticipazioni di lunedì 27 ottobre Blanca 3 è quasi pronta a salutare il suo pubblico: la nuova stagione della serie con Maria Chiara Giannetta giunge infatti stasera, lunedì 27 ottobre, alla sua penultima puntata. Anche Acido, questo il titolo del quinto appuntamento, è ispirato ai gialli di Patrizia Rinaldi. Dove vedere Blanca 3, in TV e in streaming Salutata da ascolti in linea con la sua fama presso il pubblico (la fiction ha fin qui puntualmente battuto la concorrenza del Grande Fratello su Canale 5), la terza stagione di Blanca è in onda ogni lunedì su Rai 1. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

