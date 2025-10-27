Blanca 3 anticipazioni ultima puntata di lunedì 3 novembre 2025
Per Blanca (Maria Chiara Giannetta) è arrivata la resa dei conti, sia dal punto di vista umano che investigativo. Nella sesta ed ultima puntata della terza stagione, in onda lunedì prossimo su Rai 1, la lunga indagine sulla scomparsa del figlio di Domenico (Domenico Diele), partita nella prima puntata con la morte della madre del piccolo, giungerà al culmine, mentre la protagonista dovrà decidere se coinvolgere o meno l’uomo nella sua gravidanza e dunque nella vita di un altro figlio che lui non ha mai desiderato. Il tutto mentre l’amato Liguori (Giuseppe Zeno) resta fedele al suo fianco. Blanca 3, anticipazioni sesta ed ultima puntata di lunedì 3 novembre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
