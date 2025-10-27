Blanca 3 anticipazioni sesta e ultima puntata del 3 novembre | Blanca in pericolo nel finale di stagione

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Blanca 3 in onda lunedì 3 novembre. Il finale della terza stagione va in onda alle ore 21:30 su Rai1. Michele dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. Blanca affronterà le bugie di Domenico e indagherà sul bambino scomparso mettendosi in grave pericolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

blanca 3 anticipazioni sestaBlanca 3, anticipazioni sesta e ultima puntata del 3 novembre: Blanca in pericolo nel finale di stagione - Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Blanca 3 in onda lunedì 3 novembre. Riporta fanpage.it

blanca 3 anticipazioni sestaBlanca 3 anticipazioni sulla sesta ed ultima puntata, 3 novembre - La terza stagione di Blanca volge al termine con un finale emozionante e ricco di tensione. Come scrive ciakgeneration.it

blanca 3 anticipazioni sestaBlanca 3: anticipazioni quinta puntata della serie di Rai 1 con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno - Blanca 3 va in onda stasera alle 21:30 con la quinta puntata di questa terza stagione. Secondo filmpost.it

Cerca Video su questo argomento: Blanca 3 Anticipazioni Sesta