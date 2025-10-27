Blanc Juve anche l’ex allenatore della Francia è stato proposto ai bianconeri! Il club è al lavoro per trovare il sostituto di Tudor | tutte le novità

Blanc Juve, anche l’ex allenatore della Francia è stato proposto ai bianconeri: tutti i dettagli e le ultime novità. La notizia è ufficiale: Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. Dopo la crisi nera, culminata con tre sconfitte consecutive e una striscia di otto gare senza vittorie, la società ha deciso per l’esonero, affidando la squadra a Massimo Brambilla come traghettatore per la sfida contro l’Udinese. Ma la soluzione è temporanea. La dirigenza, guidata da Damien Comolli, è già al lavoro per trovare la nuova guida tecnica, e la lista dei candidati si allunga. Oltre ai nomi caldi di Luciano Spalletti e Raffaele Palladino, spuntati nelle ultime ore, un nuovo profilo di caratura internazionale è stato proposto alla Continassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

