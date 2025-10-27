Luchino Visconti lo immortalò, giovane, bello, biondo e sfuggente, nel suo capolavoro Morte a Venezia; l'attore svedese Björn Andrésen si è spento all'età di 70 anni a Stoccolma il 25 ottobre 2025. Lo sfuggente Tadzio, oggetto del desiderio del tormentato Dirk Bogarde in Morte a Venezia di Luchino Visconti, si è spento. Il suo interprete Björn Andrésen è morto a Stoccolma il 25 ottobre 2025 all'età di 70 anni. A confermare la notizia al quotidiano svedese Dagens Nyheter è stato Kristian Petri, co-regista del documentario del 2021 The Most Beautiful Boy In The World, in cui Andrésen aveva raccontato la sua esperienza sul set con Visconti e le conseguenze catastrofiche della fama. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Björn Andrésen, oggetto del desiderio di Dirk Bogarde in Morte a Venezia, morto a 70 anni