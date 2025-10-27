Bjorn Andresen è morto chi lo definì Il ragazzo più bello del mondo
Il mondo dello spettacolo internazionale ha perduto una delle sue stelle. Bjorn Andresen, infatti, è scomparso a 70 anni il 27 ottobre 2025, come svelato dal regista Kristian Petri. L’attore era conosciuto in tutto il mondo per la sua partecipazione alla pellicola Morte a Venezia, nel ruolo di Tadzio, curata dal maestro Luchino Visconti. Björn Andrésen, però, durante la sua lunga carriera è stato anche protagonista di diversi show televisivi e si è dilettato nel mondo della musica. Bjorn Andresen, si è spento “Il ragazzo più bello del mondo”. Bjorn Andresen è morto il 27 ottobre 2025 a 70 anni per cause ancora sconosciute, visto che il quotidiano svedese Dagens Nyheter, che ne ha dato la notizia, dopo esserne stato informato dal regista Kristian Petri, non ha fornito ulteriori dettagli a riguardo. 🔗 Leggi su Dilei.it
