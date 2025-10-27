bitcoin oltre 115mila dollari la tregua usa cina rilancia il mercato crypto

Il Bitcoin rimette nel mirino i massimi storici e torna sopra quota 115mila dollari, un livello che non toccava dal 10 ottobre. Il balzo, pari al +3,6% su base giornaliera, arriva in scia al nuovo clima di distensione commerciale tra Washington e Pechino. A rilanciare l’ottimismo è stato l’annuncio di un accordo preliminare sui dazi raggiunto a margine dei colloqui in Malaysia. Un’intesa ancora fragile, ma sufficiente a congelare almeno per ora la minaccia di dazi al 100% su prodotti cinesi evocata da Donald Trump nelle scorse settimane. Il Segretario al Tesoro USA, Scott Bessent, ha affermato che l’ipotesi è “praticamente fuori dal tavolo”, facendo tirare un sospiro di sollievo all’intero globo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

