Bitcoin oltre 115mila dollari la tregua Usa-Cina rilancia il mercato crypto

Quifinanza.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bitcoin rimette nel mirino i massimi storici e torna sopra quota 115mila dollari, un livello che non toccava dal 10 ottobre. Il balzo, pari al +3,6% su base giornaliera, arriva in scia al nuovo clima di distensione commerciale tra Washington e Pechino. A rilanciare l’ottimismo è stato l’annuncio di un accordo preliminare sui dazi raggiunto a margine dei colloqui in Malaysia. Un’intesa ancora fragile, ma sufficiente a congelare almeno per ora la minaccia di dazi al 100% su prodotti cinesi evocata da Donald Trump nelle scorse settimane. Il Segretario al Tesoro USA, Scott Bessent, ha affermato che l’ipotesi è “praticamente fuori dal tavolo”, facendo tirare un sospiro di sollievo all’intero globo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

bitcoin oltre 115mila dollari la tregua usa cina rilancia il mercato crypto

© Quifinanza.it - Bitcoin oltre 115mila dollari, la tregua Usa-Cina rilancia il mercato crypto

Altri contenuti sullo stesso argomento

bitcoin oltre 115mila dollariL'intesa Usa-Cina spinge il Bitcoin sopra i 115mila dollari - Balzo del Bitcoin sopra quota 115mila dollari a seguito dell'accordo preliminare tra Usa e Cina sui dazi. Segnala msn.com

bitcoin oltre 115mila dollariLe previsioni su Bitcoin per fine anno da Novogratz e Standard Chartered - Bitcoin affronta settimane decisive, tra previsioni di cali sotto i $100. Da borsainside.com

bitcoin oltre 115mila dollariBitcoin riaggancia i 115.000 dollari dopo il bagno di sangue di venerdì 10. Sospetti di insider trading - Un trader anonimo ha guadagnato tra i 160 e i 200 milioni di dollari scommettendo sul crollo delle criptovalute mezz’ora prima dell'annuncio di Trump sui nuovi dazi alla Cina. Come scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Bitcoin Oltre 115mila Dollari