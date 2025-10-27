BIOMUSE | apre a Milano la nuova House of Women la prima clinica tutta al femminile

Un luogo dedicato alla salute e alla bellezza femminile, dove professionalità, empatia e innovazione si fondono in un'esperienza di benessere olistico. Nel cuore di Milano, in via Pietro Mascagni 30, nasce BIOMUSE, il primo centro medico dedicato interamente all'universo femminile e guidato da un team composto esclusivamente da donne. Un indirizzo che si propone come nuovo punto di riferimento per la salute e il benessere al femminile, dove competenza medica, estetica e dimensione umana convivono in perfetto equilibrio. BIOMUSE è il risultato della visione della Dottoressa Cristina Di Cesare, Founder e Direttore Sanitario della clinica, che racconta " Desideravo creare una clinica diversa, interamente dedicata alla salute femminile.

