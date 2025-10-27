Bimbo di tre anni da Gaza a Napoli operato al cuore salvato dai medici del Monaldi

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bimbo di 3 anni proveniente dalla Palestina era affetto da una grave cardiopatia congenita. Operato e salvato al Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

