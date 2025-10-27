Bimbo di 6 anni maltrattato dalla maestra | Lo legava alla sedia per farlo stare fermo

Due anni da incubo per il piccolo, un bambino di sei anni: nei confronti della maestra, accusata di pesanti vessazioni, scatta il processo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

