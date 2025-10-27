Bimbo di 10 anni caduto dal quinto piano oggi l'ultimo saluto | Sei stato un dono grazie per il tuo sorriso

Chiesa gremita per l'ultimo saluto al piccolo Alessandro, il bimbo di 10 anni morto dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione al quinto piano. Una folla commossa ha partecipato al funerale che si è tenuto oggi, lunedì 27 ottobre, nella Cattedrale di Trapani. Le maestre del piccolo: "Sei stato un dono, ci hai insegnato la pazienza. Grazie per il tuo sorriso dolce". 🔗 Leggi su Fanpage.it