Bimba denuncia gli abusi sessuali dei genitori al Telefono Azzurro coppia arrestata a Monreale vicino Palermo

I carabinieri di Monreale (Palermo) hanno arrestato una coppia per presunti abusi sessuali su minori: la bimba aveva chiamato il Telefono Azzurro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bimba denuncia gli abusi sessuali dei genitori al Telefono Azzurro, coppia arrestata a Monreale vicino Palermo

