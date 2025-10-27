Bimba denuncia gli abusi sessuali dei genitori al Telefono Azzurro coppia arrestata a Monreale vicino Palermo

I carabinieri di Monreale (Palermo) hanno arrestato una coppia per presunti abusi sessuali su minori: la bimba aveva chiamato il Telefono Azzurro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

bimba denuncia abusi sessualiMonreale, costretta ad atti sessuali con la madre e il compagno: bimba denuncia al Telefono Azzurro. In manette la coppia - I carabinieri della Compagnia di Monreale (Palermo) hanno arrestato una coppia di conviventi, un uomo e una donna di 30 e 44 anni, ritenuti responsabili, in concorso, di atti sessuali con minorenne. Da affaritaliani.it

