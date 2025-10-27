Bimba denuncia al Telefono azzurro gli abusi sessuali subiti dai genitori

AGI - Arrestata una coppia per gravi abusi sui figli minorenni. La denuncia partita da una delle piccole vittime al Telefono azzurro, ha fatto scattare l'operazione dei carabinieri della Compagnia di Monreale nei confronti di un uomo e una donna di 30 e 44 anni, accusati, in concorso, di atti sessuali con minorenne. Una vicenda emersa grazie al coraggio della bambina che ha contattato il numero di emergenza dell'associazione di aiuto all'infanzia, affidando agli operatori il drammatico racconto dei ripetuti abusi sessuali. La ragazzina, figlia biologica della donna, secondo quanto emerso dalle parole della vittima, sarebbe stata costretta - insieme al fratello di qualche anno più grande, anche lui figlio naturale dell'arrestata - a partecipare ad atti sessuali consumati dalla coppia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Bimba denuncia al Telefono azzurro gli abusi sessuali subiti dai genitori

Leggi anche questi approfondimenti

Bimba denuncia a Telefono Azzurro gli abusi subiti dai genitori $ANSA - X Vai su X

BIDONE DELLA SPAZZATURA ATTACCATO AD UNA TOMBA DI UNA BIMBA, LA DENUNCIA DEI FAMILIARI GUARDA IL VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Monreale, costretta ad atti sessuali con la madre e il compagno: bimba denuncia al Telefono Azzurro. In manette la coppia - I carabinieri della Compagnia di Monreale (Palermo) hanno arrestato una coppia di conviventi, un uomo e una donna di 30 e 44 anni, ritenuti responsabili, in concorso, di atti sessuali con minorenne. Segnala affaritaliani.it

Costringe i figli minorenni a partecipare a rapporti sessuali: arrestata la madre e il compagno 44enne - La segnalazione ai carabinieri di Monreale è arrivata dagli operatori del Telefono Azzurro. Secondo msn.com

Chiama il telefono azzurro e denuncia gli abusi sessuali subiti dai familiari - I carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato una coppia di conviventi, un uomo e una donna di 30 e 44 anni accusati di atti sessuali con minorenne. Secondo blogsicilia.it