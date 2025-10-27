Bimba chiama Telefono Azzurro per denunciare le violenze sessuali dei genitori | arrestata coppia nel Palermitano

Una bambina nel Palermitano ha chiesto aiuto al Telefono Azzurro, denunciando agli operatori le violenze sessuali subite con il fratello maggiore dai genitori. Il Telefono Azzurro ha subito allertato le forze dell'ordine, che nel mese di agosto hanno dato il via alle indagini ed eseguito in breve tempo gli arresti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bimba denuncia al Telefono Azzurro gli abusi subiti: arrestati la madre e il compagno - Dopo la segnalazione ai carabinieri sono iniziate le indagini, coordinate dalla Procura, che ha delineato le violenze sullo sfondo di un profon ... Lo riporta msn.com

Bimba denuncia a Telefono Azzurro abusi subiti da genitori - I carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato una coppia di 30 e 44 anni per atti sessuali con minorenne. Come scrive ansa.it

Chiama il telefono azzurro e denuncia gli abusi sessuali subiti dai familiari - I carabinieri della compagnia di Monreale hanno arrestato una coppia di conviventi, un uomo e una donna di 30 e 44 anni accusati di atti sessuali con minorenne. blogsicilia.it scrive