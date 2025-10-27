bilancio positivo per la festa siciliana a san giovanni

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Tre giorni di sapori, musica e tradizioni siciliane nel cuore della Toscana si sono appena conclusi, e non potevamo chiedere di meglio. Piazza Masaccio e Piazza Cavour si sono trasformate in una piccola isola di Sicilia: profumi, colori e sorrisi hanno riempito ogni angolo. Arancini, cannoli, pane ca meusa, pasta con le sarde e tante altre specialità hanno conquistato tutti i palati. Spettacoli, folklore e musica tradizionale hanno fatto ballare e divertire grandi e piccini. Emozionante anche l’incontro con l’ospite speciale Tony Sperandeo, che ha portato la sua simpatia e la sua inconfondibile energia tra il pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

