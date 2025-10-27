Biglietti Avellino-Reggiana via alla prevendita | tutte le informazioni per il match dell’1 novembre 2025
L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà mercoledì 29 ottobre, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Reggiana che verrà disputato sabato 1 novembre 2025 alle ore 12:30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la undicesima giornata del campionato di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
