Biglietti Avellino-Reggiana via alla prevendita | tutte le informazioni per il match dell’1 novembre 2025

Avellinotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà mercoledì 29 ottobre, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Reggiana che verrà disputato sabato 1 novembre 2025 alle ore 12:30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la undicesima giornata del campionato di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

biglietti avellino reggiana viaAvellino-Spezia, prevendita biglietti al via: tutte le info per la nona giornata di Serie BKT - Avellino 1912 comunica che partirà martedì 21 ottobre, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Spezia che verrà disputato sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso lo ... Secondo today.it

biglietti avellino reggiana viaPescara-Avellino, via alla prevendita per il settore ospiti - La gara verrà disputata martedì 28 ottobre alle ore 20:30 presso lo stadio “Adriatico – Cornacchia” di Pescara ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Biglietti Avellino Reggiana Via