Bielorussia l’opposizione | I palloni aerostatici che trasportano sigarette sono lo strumento di Lukashenko per testare la sicurezza dell’Ue

I palloni aerostatici avvistati nelle scorse ore nei cieli della Lituania riportano l’attenzione sul fronte orientale dell’Unione europea. Secondo Vilnius si tratta di mezzi utilizzati dalla Bielorussia per contrabbandare sigarette di cui il paese è produttore nei paesi europei e il governo di Inga Ruginiene li considera parte di una “ guerra ibrida ” combattuta da Minsk contro l’Ue per conto della Russia. Anche l’opposizione bielorussa dà una lettura simile di quando sta accadendo. Franak Via?orka, capo di gabinetto di Sviatlana Tsikhanouskaya, leader di Bielorussia Democratica e principale oppositrice del regime di Alexander Lukashenko, ha collegato il contrabbando di sigarette all’uomo forte di Minsk. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bielorussia, l’opposizione: “I palloni aerostatici che trasportano sigarette sono lo strumento di Lukashenko per testare la sicurezza dell’Ue”

