Bidello porcellone chiede foto intime a minorenne di Paderno | rinviato a giudizio
È stato rinviato a giudizio il bidello, assegnato a una scuola di Milano, che ha chiesto foto intime a una minorenne di Paderno Dugnano. Le indagini che hanno portato all’avvio del processo è stata condotta dalla polizia locale padernese. Bidello “porcellone” di Milano adesca minorenne di Paderno Tutto si è sempre consumato tra le chat . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
