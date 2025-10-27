Biasin accusa | Napoli Inter è stata indirizzata Tutti parlano di Lautaro ma guardate Conte…
Inter News 24 Le parole di Fabrizio Biasin, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Fabrizio Biasin ha parlato a Pressing di quanto successo in Napoli Inter. PROBLEMA SCONTRI DIRETTI PER L’INTER – «Dalla vittoria della seconda stella l’Inter ha affrontato le big 11 volte e non le ha mai battute e subisce 24 gol, se è un caso? Dobbiamo anche pensare che ha vinto con la Roma e ha fatto la sua bella partita. Quella col Napoli, possiamo dire due cose: l’Inter si deve mangiare le mani per i due gol concessi nel secondo tempo, bravissimo il Napoli a sfruttarli, e ci sono cali d’attenzione da sistemare». 🔗 Leggi su Internews24.com
