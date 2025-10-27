Biasin accusa | Napoli Inter è stata indirizzata Tutti parlano di Lautaro ma guardate Conte…

Internews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Fabrizio Biasin, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Fabrizio Biasin  ha parlato a  Pressing  di quanto successo in  Napoli Inter. PROBLEMA SCONTRI DIRETTI PER L’INTER – «Dalla vittoria della seconda stella l’Inter ha affrontato le big 11 volte e non le ha mai battute e subisce 24 gol, se è un caso? Dobbiamo anche pensare che ha vinto con la Roma e ha fatto la sua bella partita. Quella col Napoli, possiamo dire due cose: l’Inter si deve mangiare le mani per i due gol concessi nel secondo tempo, bravissimo il Napoli a sfruttarli, e ci sono cali d’attenzione da sistemare». 🔗 Leggi su Internews24.com

biasin accusa napoli inter 232 stata indirizzata tutti parlano di lautaro ma guardate conte8230

© Internews24.com - Biasin accusa: «Napoli Inter è stata indirizzata. Tutti parlano di Lautaro, ma guardate Conte…»

Altre letture consigliate

biasin accusa napoli interBiasin: “Napoli-Inter indirizzata. Tutti a parlare di Lautaro ma Conte come si comporta?” - Il giornalista, su Pressing, ha detto la sua sulla sconfitta dell'Inter al Maradona e sugli episodi che hanno caratterizzato la gara ... Lo riporta msn.com

biasin accusa napoli interInter, Biasin: 'Partita col Napoli indirizzata da un grave errore della squadra arbitrale' - Il giornalista Fabrizio Biasin ha scritto un post sul proprio account X nel quale sottolinea come l'arbitraggio visto in Napoli- Da it.blastingnews.com

biasin accusa napoli interBiasin critica Conte: "Un anno fa parlò del VAR per il bene del calcio, ieri neanche una parola" - 1, il, giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin ha criticato duramente le dichiarazioni di Antonio Conte: "Più. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Biasin Accusa Napoli Inter