Fabrizio Biasin ha parlato a Pressing di quanto successo in Napoli Inter. PROBLEMA SCONTRI DIRETTI PER L'INTER – «Dalla vittoria della seconda stella l'Inter ha affrontato le big 11 volte e non le ha mai battute e subisce 24 gol, se è un caso? Dobbiamo anche pensare che ha vinto con la Roma e ha fatto la sua bella partita. Quella col Napoli, possiamo dire due cose: l'Inter si deve mangiare le mani per i due gol concessi nel secondo tempo, bravissimo il Napoli a sfruttarli, e ci sono cali d'attenzione da sistemare».

© Internews24.com - Biasin accusa: «Napoli Inter è stata indirizzata. Tutti parlano di Lautaro, ma guardate Conte…»