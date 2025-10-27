Bianca Balti ingresso d’onore a Vogue World 2025 | l’orgoglio italiano diventa Lady Jessica di Dune

Quando Bianca Balti è apparsa sulla passerella dei Paramount Studios, il tempo si è fermato. Le luci si sono abbassate, la musica si è fatta solenne e tutti gli occhi si sono voltati verso di lei. Nessuna entrata come le altre: la top model italiana ha avuto un ingresso d’onore tra star e modelle internazionali, aprendo uno dei momenti più spettacolari del Vogue World 2025: Hollywood. Avvolta in un lungo abito color senape, coperta da un velo dorato e da una maschera di perline che le incorniciava il volto come un gioiello rituale, Bianca ha letteralmente incarnato Lady Jessica, la madre di Paul Atreides, il personaggio interpretato da Timothée Chalamet in Dune. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Bianca Balti, ingresso d’onore a Vogue World 2025: l’orgoglio italiano diventa Lady Jessica di Dune

Leggi anche questi approfondimenti

Il fiocco Vara brilla con Bianca Balti! - facebook.com Vai su Facebook

Bianca Balti, ingresso d’onore a Vogue World 2025: l’orgoglio italiano diventa Lady Jessica di Dune - Tra luci hollywoodiane e scenografie da cinema, Bianca Balti domina la passerella dei Paramount Studios come Lady Jessica, simbolo di eleganza e orgoglio italiano ... Si legge su dilei.it

Bianca Balti: "Ero sparita da Instagram perché ero depressa" - Nella nuova newsletter, però, ha raccontato la spirale psicologica vissuta in estate dopo il percorso ... Secondo tg24.sky.it

Bianca Balti a Belve: "Il sesso mi ha aiutato a guarire dal cancro. Scriverò un libro" - Per la seconda volta ospite di Francesca Fagnani, la top model, che attualmente sta combattendo contro un cancro all'utero, ha parlato del fidanzato, Alessandro Cutrera. Scrive tg24.sky.it