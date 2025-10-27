Bianca Balti incanta al Vogue World 2025 con l' abito giallo senape di Lady Jessica Il costume creato da Jacqueline West per l' arrivo sul pianeta Arrakis

C operta da un velo dorato e una maschera di perline, Bianca Balti ha incantato la passerella del Vogue World: Hollywood 2025. Non si è trattato di una normale sfilata, ma di uno show immersivo e spettacolare, dove top model e celebrità interpretano look iconici spesso ispirati al cinema, alla musica o alla cultura pop. Per questa occasione unica, la top model italiana ha indossato uno dei costumi originali del film Dune: l’abito indossato dall’attrice Rebecca Ferguson per il suo arrivo sul pianeta Arrakis, firmato da Jacqueline West, la celebre costumista della saga di Denis Villeneuve. Bianca Balt: i look più belli di ieri e di oggi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Bianca Balti incanta al Vogue World 2025 con l'abito giallo senape di Lady Jessica. Il costume creato da Jacqueline West per l'arrivo sul pianeta Arrakis

