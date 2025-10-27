Bianca Balti e Matilde Lucidi insieme in passerella per Vogue World
Una coppia inedita e magnetica ha conquistato la scena internazionale: Bianca Balti e Matilde Lucidi hanno sfilato insieme per la prima volta durante Vogue World. L’evento celebra ogni anno l’incontro tra moda, arte e comunità. Ogni edizione trasforma una città diversa in un palcoscenico a cielo aperto, fondendo abiti unici, performance e storytelling. L’edizione 2025 è andata in scena agli storici Paramount Studios di Los Angeles: è su quel palcoscenico ricco di storia che Bianca e Matilde hanno camminato in passerella. Un momento unico tra madre e figlia. Vogue si prende Los Angeles. Kendall Jenner Dopo New York, Londra e Parigi, Vogue World approda nella capitale del cinema: Los Angeles. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
