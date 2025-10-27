Bernini un ponte tra Roma e Sicilia | evento online di BCsicilia

Martedì 28 ottobre 2025, alle 21, la Delegazione di Roma di BCsicilia propone la conferenza online "Bernini senza confini: ricezione e influssi nell'arte di Sicilia", un appuntamento che racconta il viaggio di un linguaggio artistico oltre l'Urbe, tra luce, spazio e devozione, e apre idealmente una nuova stagione di dialogo tra Roma e l'isola.

Sant'Andrea delle Fratte, a due passi da piazza di Spagna, ospita due angeli scolpiti dal Bernini per la decorazione di Ponte Sant’Angelo, dopo aver affidato l’esecuzione degli altri ai suoi collaboratori. turismoroma.it/it/luoghi/basi…IG gianlorenzo_bernini - X Vai su X

