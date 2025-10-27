Bernini un ponte tra Roma e Sicilia | evento online di BCsicilia

Sbircialanotizia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 ottobre 2025, alle 21, la Delegazione di Roma di BCsicilia propone la conferenza onlineBernini senza confini: ricezione e influssi nell’arte di Sicilia”, un appuntamento che racconta il viaggio di un linguaggio artistico oltre l’Urbe, tra luce, spazio e devozione, e apre idealmente una nuova stagione di dialogo tra Roma e l’isola. Tra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

bernini un ponte tra roma e sicilia evento online di bcsicilia

© Sbircialanotizia.it - Bernini, un ponte tra Roma e Sicilia: evento online di BCsicilia

Contenuti che potrebbero interessarti

bernini ponte roma sicilia“Bernini senza confini: ricezione e influssi nell’arte di Sicilia” una conferenza online promossa da BCsicilia | DETTAGLI e DATA - Si terrà martedì 28 ottobre 2025 alle ore 21, promossa dalla Delegazione di Roma di BCsicilia, la conferenza online “Bernini senza confini: ricezione e influssi nell’arte di Sicilia”. Segnala strettoweb.com

bernini ponte roma sicilia“Bernini senza confini: ricezione e influssi nell’arte di Sicilia” conferenza on line promossa da BCsicilia - Si terrà martedì 28 ottobre 2025 alle ore 21, promossa dalla Delegazione di Roma di BCsicilia, la conferenza online “Bernini senza confini: ricezione e influssi nell’arte di Sicilia”. Da esperonews.it

Ponte, il "Fronte del No" manifesterà a Roma - Una grande manifestazione nazionale a Roma di fronte al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bernini Ponte Roma Sicilia