Berlusconi perseguitato dai pm? Il capo dell’Anm non nega Le toghe si infuriano e lui ritratta | Non ci sono le prove
“Si torna a parlare di persecuzioni giudiziarie e complotti nei confronti di uomini politici che hanno ricoperto incarichi apicali nel Paese, per avvalorare agli occhi dei cittadini l’immagine di una magistratura politicizzata e inaffidabile che come tale deve essere riformata. È bene dire che non vi è alcuna prova che ciò sia avvenuto”. Sepolto dalle critiche nelle chat interne, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Cesare Parodi fa marcia indietro rispetto alle parole pronunciate appena 24 ore prima, quando aveva aperto, di fatto, all’ipotesi che negli ultimi decenni i suoi colleghi avessero portato avanti una persecuzione contro Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Nel giorno dell’assemblea dell’Anm, che lancia la campagna referendaria per votare no alla separazione delle carriere, sul Giornale, Marina Berlusconi beatifica il padre Silvio “perseguitato” dai magistrati e Marcello Dell’Utri, dopo la sentenza della Cassazion - facebook.com Vai su Facebook
"Pier Silvio Berlusconi" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X