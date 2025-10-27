Berlusconi perseguitato dai pm? Il capo dell’Anm non nega Le toghe si infuriano e lui ritratta | Non ci sono le prove

“Si torna a parlare di persecuzioni giudiziarie e complotti nei confronti di uomini politici che hanno ricoperto incarichi apicali nel Paese, per avvalorare agli occhi dei cittadini l’immagine di una magistratura politicizzata e inaffidabile che come tale deve essere riformata. È bene dire che non vi è alcuna prova che ciò sia avvenuto”. Sepolto dalle critiche nelle chat interne, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Cesare Parodi fa marcia indietro rispetto alle parole pronunciate appena 24 ore prima, quando aveva aperto, di fatto, all’ipotesi che negli ultimi decenni i suoi colleghi avessero portato avanti una persecuzione contro Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

