Bergonzi rilancia | Napoli Inter? Quello non è rigore e Di Lorenzo andava ammonito! Ecco il motivo

Inter News 24 . La spiegazione dell’ex arbitro. Il calcio di rigore concesso al Napoli contro l’Inter continua a far discutere. Ospite a “La Domenica Sportiva” sulla Rai, l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha offerto un’analisi molto critica dell’episodio riguardante il contatto tra Henrikh Mkhitaryan e Giovanni Di Lorenzo. Secondo Bergonzi, l’assistente si è preso una responsabilità eccessiva segnalando il fallo. Ha spiegato che Di Lorenzo allarga vistosamente la gamba sinistra non per proteggere palla, ma per cercare deliberatamente il contatto con l’avversario. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bergonzi rilancia: «Napoli Inter? Quello non è rigore, e Di Lorenzo andava ammonito! Ecco il motivo»

