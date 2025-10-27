Bergonzi | Napoli-Inter gesto antisportivo di Di Lorenzo – Zazzaroni | Totalmente fuori luogo l’affermazione di Bergonzi
Bergonzi: “Napoli-Inter, gesto antisportivo di Di Lorenzo, ci stava il giallo”. Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Domenica Sportiva sul rigore assegnato al Napoli contro l ‘Inter: “L’assistente si prende la responsabilità in epoca Var, ma cosa succede? La gamba sinistra di Di Lorenzo si allarga tantissimo, non a proteggere il pallone, cerca un contatto e un fallo. Il contatto poi è leggerissimo, ma è la gamba sinistra di Di Lorenzo: questo è un gesto antisportivo! Mi sarei aspettato che il Var Marini richiamasse il direttore di gara davanti al monitor per fargli vedere questa situazione, questa gamba sinistra che si allarga in modo improprio a creare un inganno, un danno al giocatore dell’Inter. 🔗 Leggi su Parlami.eu
