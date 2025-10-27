Bergonzi accusa Di Lorenzo | Antisportivo su rigore contro Inter Furia agente e Napoli
(Adnkronos) – Continuano le polemiche per il rigore concesso al Napoli nel big match contro l’Inter, vinto poi 3-1 dai partenopei nell’ottava giornata di Serie A. Oggi, lunedì 27 ottobre, la discussione si è arricchita di un nuovo capitolo dopo le parole dell’ex arbitro Mauro Bergonzi che aveva accusato Giovanni Di Lorenzo, protagonista del presunto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
"BERGONZI FUORI LUOGO" Zazzaroni prende le difese di Di Lorenzo, dopo l'accusa di antisportività da parte di Bergonzi in diretta tv alla Domenica Sportiva Il direttore del CDS sottolinea: "Ognuno ha la sua storia e quella conta" $DiLorenzo $Zazzaro - X Vai su X
Bergonzi accusa Di Lorenzo: "Antisportivo su rigore contro Inter". Furia agente e Napoli - Continuano le polemiche per il rigore concesso al Napoli nel big match contro l'Inter, vinto poi 3- adnkronos.com scrive
Napoli, Di Lorenzo, l’agente: “Valutiamo azioni legali contro Bergonzi e la Rai” - di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli per replicare alle dichiarazioni di Mauro Bergonzi, ex arbitro, che durante una trasmissione R ... gonfialarete.com scrive
Di Lorenzo-Bergonzi, polemica sul rigore in Napoli-Inter. L'ex arbitro: «Comportamento antisportivo», la replica del club: «Inaccettabile» - Il Napoli condanna l'espressione utilizzata da Bergonzi durante la Domenica Sportiva. Segnala corriere.it