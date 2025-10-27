Inter News 24 L’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, elogia Chivu per la sua comunicazione nonostante la sconfitta rimediata contro il Napoli. Intervenuto a Sky Calcio Club, l’ex bandiera della Beneamata, Beppe Bergomi, ha elogiato Cristian Chivu per la gestione comunicativa dopo Napoli-Inter, definendolo un “gigante” per la sua educazione e per non aver cercato alibi, in contrapposizione all’atteggiamento di Antonio Conte. Analizzando la partita, Bergomi ha definito “un unicum” il rigore concesso ai partenopei su segnalazione del guardalinee, pur riconoscendo i meriti del Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bergomi loda Chivu: «Lui un gigante nella comunicazione, non Conte! Il KO col Napoli? Mai visto un rigore dato dal guardalinee! Si sono visti i limiti della rosa»