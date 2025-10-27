Bergomi è scontro totale a Sky con Del Piero | Inter la più forte da 4 anni Rispetta quello che dico i risultati mi danno ragione

Inter News 24 Si alzano i toni a Sky Calcio Club tra Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero: si discute sulla forza della rosa dell’Inter. Scontro accesissimo dagli studi Sky durante Sky Calcio Club tra Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero. Il tema della discussione è la rosa a disposizione di Cristian Chivu all’ Inter. DEL PIERO – « Mi dispiace Beppe, ma l’Inter è la più forte da 4 anni. Non è la più brava, casomai i più bravi sono quelli che le arrivano davanti e vincono gli scudetti. Ma la rosa dell’Inter è da 4 anni la più forte e io continuo a dirlo ». BERGOMI – « E come mai l’Inter non vince mai uno scontro diretto? Non è che se alzi la voce e urli, il tuo pensiero ha più valore del mio. 🔗 Leggi su Internews24.com

