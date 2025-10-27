Bergomi durissimo dopo la sconfitta della Juve | Squadra irriconoscibile c’è confusione tattica e manca questa cosa
Bergomi a Sky dopo la sconfitta della Juve contro la Lazio: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore. Una squadra “irriconoscibile”, in “confusione tattica” e priva di “personalità”. È un’analisi impietosa quella di Bergomi, che dagli studi di Sky Sport ha bocciato senza appello la Juventus vista nelle ultime uscite. Il commento dell’ex difensore, arrivato dopo la disastrosa sconfitta di Como, fotografa una crisi che non è solo di risultati, ma di identità. Per Bergomi, il problema principale della squadra di Igor Tudor è che non si capisce come giochi. LE PAROLE DI BERGOMI – «Io ho tre parole per la Juventus: non è riconoscibile, non sai come sta in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Le parole di Bergomi su quanto successo in Napoli-Inter - facebook.com Vai su Facebook
Bergomi: "Conte? Un altro dopo 6 gol chiede scusa. Si lamentava pure di Barella perché veniva da Cagliari" - Giuseppe Bergomi ha commentato dagli studi di Sky Sport le dichiarazioni recenti di Antonio Conte sulla sconfitta di Champions League, ... Da msn.com
Bergomi: "De Bruyne ha cambiato posizione? Faccio una previsione sul belga del Napoli" - Nella puntata di Sky Calcio Club l'ex difensore Giuseppe Bergomi ha fatto alcune considerazioni sul Napoli. Segnala msn.com
Bergomi su De Bruyne: "Dopo il Sassuolo esaltato da tutti, ma non è quello di tre anni fa" - Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato di Kevin De Bruyne dopo la prestazione contro il Cagliari: "Andiamo su un terreno scivoloso, col Sassuolo viene ... m.tuttomercatoweb.com scrive