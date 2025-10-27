Bergamo troppo solida per questa Sella | Serviva una difesa all’altezza della partita

Dopo la sconfitta all’Opiquad Arena di Monza contro la Blu Basket Bergamo col punteggio di 95-86, coach Di Paolantonio ha cercato di valutare la prestazione della sua squadra. "L’analisi della partita è molto facile: abbiamo fatto una buona prestazione dal punto di vista offensivo molto meno da quello difensivo, Bergamo ha vinto con merito grazie al loro talento offensivo, mentre noi non siamo riusciti a replicare le ultime buone prestazioni difensive, anche perché la qualità dell’avversario era molto alta, sono stati bravi perché hanno fatto anche dei canestri molto difficili". Il coach biancorosso prosegue nell’analisi della sconfitta: "Anche quando siamo rientrati ad un possesso di distanza nell’ultimo quarto, abbiamo subito dei canestri difficili come i due tiri da tre punti di Lombardi dopo due buone difese, è bastato lasciare mezzo metro in più per venire puniti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

