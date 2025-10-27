Nel terzo trimestre del 2025 nella provincia di Bergamo sono nate 935 nuove imprese e ne sono cessate 892 (di cui 834 non d’ufficio). Il tasso di crescita complessivo è pari allo 0,05%, in netto rallentamento rispetto allo 0,30% dello stesso trimestre del 2024. Il saldo complessivo delle imprese registrate al 30 settembre 2025 si attesta a 90.842, contro 82.998 attive. In Lombardia il tasso di crescita complessivo si attesta allo 0,35% e a livello nazionale si ha 0,29%, entrambi in linea i precedenti valori nello stesso trimestre del 2024. Geografia dell’impresa: area urbana in testa, pianura in negativo L’area urbana si attesta al primo posto con un tasso di crescita pari allo 0,22% e 30. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Bergamo, nel terzo trimestre aperte 935 nuove imprese ma 892 hanno chiuso i battenti: soffrono gli artigiani