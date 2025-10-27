Bergamo incidente tra auto e camion | grave 78enne ferita 53enne
Bergamo, 27 ottobre 2025 – Grave incidente stradale questa mattina, lunedì 27 ottobre 2025, lungo la SS 671, a Bergamo. Erano da poco passate le 9 quando un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati nel capoluogo orobico, per cause ancora in corso di accertamento. I soccorsi e le condizioni delle donne ferite. Ad avere la peggio la donna che si trovava a bordo dell’auto, una 78enne. L’anziana ha riportato traumi alla testa, al volto e alle gambe ed è stata portata in ospedale al Papa Giovanni XXII di Bergamo in codice rosso. Le sue condizioni sono considerate critiche. Soccorsa, ma ferita meno gravemente, la 53enne che si trovava su veicolo come passeggera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Calolzio. Incidente sulla Lecco-Bergamo, code in entrambe le direzioni https://lecconotizie.com/cronaca/calolziocorte-cronaca/calolzio-incidente-sulla-lecco-bergamo-code-in-entrambe-le-direzioni/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Attorno alle 2,30 della notte tra venerdì e sabato un incidente stradale ha causato la morte di Asia Curnis, una ragazza di 23 anni residente a Gandosso. L'incidente a Bolgare (#Bergamo), sulla provinciale 91 bis: coinvolte due vetture, che si sono scontrate fro - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sull’Asse a Bergamo, coinvolto un mezzo pesante: due feriti e code - Lunghe code in mattinata sull’asse interurbano in direzione Orio per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Segnala ecodibergamo.it
Bergamo, incidente a Monterosso: investita da un'auto, grave cinquantenne - La donna, secondo le prime informazioni, stava attraversando sul controviale della circonvallazione. Da bergamo.corriere.it
Camion investe ciclista: morta una donna di 72 anni in provincia di Bergamo - È deceduta a causa delle ferite riportate nell'incidente la ciclista di 72 anni investita da un camion in transito nel comune di Martinengo, in provincia di Bergamo, nella mattinata di lunedì 18 ... Lo riporta gazzetta.it