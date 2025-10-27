Bergamo incidente tra auto e camion | grave 78enne ferita 53enne

Bergamo, 27 ottobre 2025 – Grave incidente stradale questa mattina, lunedì 27 ottobre 2025, lungo la SS 671, a Bergamo. Erano da poco passate le 9 quando un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati nel capoluogo orobico, per cause ancora in corso di accertamento. I soccorsi e le condizioni delle donne ferite. Ad avere la peggio la donna che si trovava a bordo dell’auto, una 78enne. L’anziana ha riportato traumi alla testa, al volto e alle gambe ed è stata portata in ospedale al Papa Giovanni XXII di Bergamo in codice rosso. Le sue condizioni sono considerate critiche. Soccorsa, ma ferita meno gravemente, la 53enne che si trovava su veicolo come passeggera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

