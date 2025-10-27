Bergamo-Dalmine in 22 minuti e pensiline super aggiornate
Un bus ogni 10 minuti nelle ore di punta garantirà collegamenti puntuali tra la città e Verdellino. Corsie preferenziali e 43 fermate porteranno 4 milioni all’anno di passeggeri sulla nuova linea e-Brt. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Argomenti simili trattati di recente
EVENTI BERGAMO Domenica 26 Ottobre 2025 @follower ? 07:00 *Dalmine* - Camminata Dalmine, Oratorio San Giuseppe ? 09:00 *Seriate* - Fiera d'Autunno, Centro paese ? 09:00 ? *Bergamo Città* - Mercatino Prodotti Biologici, Sentierone ? 09:00 - facebook.com Vai su Facebook
Talk con Maurizio Cattelan: L'AQUILA DI DALMINE Mercoledì 22 ottobre, alle ore 18:00, presso Fondazione Dalmine, non perdere l'incontro aperto al pubblico con il firmacopie dell'artista #MaurizioCattelan. Prenotazione obbligatoria qui https://lnkd.in/dPda - X Vai su X
Bergamo-Dalmine in 22 minuti e pensiline super aggiornate - Un bus ogni 10 minuti nelle ore di punta garantirà collegamenti puntuali tra la città e Verdellino. Riporta ecodibergamo.it
Bergamo, il cantiere per l'eBrt arriva in via San Giorgio: da lunedì eliminati i parcheggi a strisce blu - Finora le opere per creare gli spazi al bus elettrico che dalla stazione di Bergamo arriverà a quella di Verdello, passando su una corsia preferenziale, ... Secondo bergamo.corriere.it