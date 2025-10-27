Bergamo cade e sbatte la testa in casa | ancora gravissima la bimba di due anni

Bergamo, 27 ottobre 2025 – È ancora ricoverata nel reparto di Terapia intensiva del Papa Giovanni XXIII la bambina di quasi due anni, di origine marocchina, che sabato sera a Palazzolo sull’Oglio ha battuto la testa sul pavimento mentre stava giocando in casa con il cuginetto di 13 anni. Nonostante il tappeto che ha attutito il colpo, il t rauma cranico è stato molto esteso e la bambina ha perso i sensi. Bimba cade in casa e sbatte la testa, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo È successo tutto in pochi istanti, sabato sera a Palazzolo sull’Oglio, dove la bambina era con la mamma, una donna di 30 anni, ospite a casa di alcuni parenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, cade e sbatte la testa in casa: ancora gravissima la bimba di due anni

