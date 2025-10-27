Tempo di lettura: 2 minuti Auteri nelle settimane scorse lo aveva preannunciato riferendosi al cammino che avrebbe atteso il suo Benevento. “ Conteranno i dettagli – aveva detto – e abbiamo lavorato su questi aspetti”. Appunto, perché proprio i dettagli a Catania hanno condannato la Strega al terzo ko della stagione al termine di una gara dove ai giallorossi é mancato quel qualcosa in più. A conti fatti la prova del Benevento al “Massimino” non può essere definita negativa, ma qui e lì é venuta meno l’attenzione massima per tutti i novanta minuti. Soprattutto dal centrocampo in avanti troppi i palloni gestiti male, in primis in attacco dove la Strega si è (di nuovo) persa in trasferta tra inutili ghirigori e fraseggi sterili invece di badare al sodo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, attenzione e ferocia non abitano (ancora) qui