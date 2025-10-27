Belve Belen | Marco Borriello è stato l’amore più grande della mia vita
Nell'intervista di domani a Belen a Belve, la showgirl si aprirà su diversi temi: l'amore, il sesso, la droga, la carriera, i figli, i progetti futuri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Belen a "Belve": «Ho avuto esperienze con donne. L’amore più importante della mia vita? Marco Borriello» - La showgirl argentina ospite di Francesca Fagnani nella prima puntata della nuova edizione del programma di Rai2. Segnala msn.com
