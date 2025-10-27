Cresce l’attesa per la nuova stagione di Belve 2025 in partenza da ottobre in prima serata su Rai2. Il programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani torna con tante nuove interviste e la presenza fissa di Maria De Filippi. Ecco tutte le novità, data di inizio, ospiti ed anticipazioni. Belve 2025, quando inizia su Rai2. Al via da martedì 28 ottobre 2025 dalle ore 21.20 in prima serata su Rai2 la nuova stagione di Belve 2025, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tanti nuovi vip pronti a sedersi sullo “scivoloso” sgabello per un faccia a faccia con la giornalista Francesca Fagnani che si confronta senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Belve 2025, al via la nuova edizione con Francesca Fagnani su Rai 2: data di inizio, anticipazioni ed ospiti