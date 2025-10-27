Bellingham rischia la squalifica per l'esultanza con il Real Madrid | ripete un vecchio gesto volgare

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bellingham ci ricasca, fa la stessa esultanza oscena vista contro la Slovacchia durante gli Europei 2024: il gesto volgare contro il Barcellona potrebbe costargli caro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

